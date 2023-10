Televisione: a novembre tornano “I viaggi del cuore” su Canale5

Dalla prima domenica di novembre torna il programma “I Viaggi del Cuore”, condotto da Davide Banzato, ogni domenica mattina alle 8.50 su Canale5 per la XVI edizione. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia. Domenica 5 novembre il primo viaggio sarà in Turchia “alla scoperta delle meraviglie e della storia della Cappadocia, per proseguire poi con delle puntate a Medjugorje in Bosnia Erzegovina e in Polonia a Czestochowa e a Cracovia, ma anche in missione in Africa con Missioni don Bosco per approfondire il loro importante operato in Etiopia”, spiega un comunicato. “Poi alla scoperta della fede in Italia, come in Campania in importanti santuari come quello di Pompei, ma anche in Irpinia a Montevergine e Montella, oppure nel Lazio a Viterbo, in uno dei centri storici medievali meglio conservati d’Europa, conoscendo l’antica Città dei Papi, la storia di santa Rosa e partecipando alla festa della macchina di Santa Rosa, uno spettacolo impressionante, inserita nelle liste del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco nel 2013. Il nostro cammino si concluderà tra le bellezze straordinarie dei paesaggi invernali della Valle d’Aosta nell’atmosfera magica del Natale”.

In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione di diverse realtà dell’India, aiutandoci ad avere uno sguardo sul mondo.