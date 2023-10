Ognissanti: Venezia, domani pomeriggio messa con il patriarca Moraglia nel cimitero di Mestre e rosario itinerante tra le tombe

Domani 1 novembre, alle ore 15.00, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia presiede la messa della solennità di Tutti i Santi nell’oratorio di S. Maria della Consolazione all’interno del cimitero di Mestre; a seguire è prevista la recita itinerante del rosario per gruppi che attraverseranno le diverse aree per poi confluire tutti nello slargo centrale del camposanto per la benedizione finale impartita dal patriarca.

La cura pastorale del cimitero cittadino di Mestre comunica, nel dettaglio, la serie di appuntamenti ed iniziative in occasione di questi giorni. Oltre all’appuntamento già sopra segnalato, giovedì 2 novembre – giorno della Commemorazione dei fedeli defunti – la messa verrà celebrata alle ore 9 nell’oratorio di Santa Maria della Consolazione (e in questo stesso luogo, dalle 9.30 fino alle 16, sarà presente un sacerdote disponibile per le confessioni); alle ore 15 un’altra celebrazione eucaristica è prevista nell’oratorio di Santa Croce.