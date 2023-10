Astronomia: Ucsi, è di un socio di Siracusa lo scatto su parziale eclissi luna scelto dalla Nasa come foto del giorno il 29 ottobre

(Foto: Orazio Mezzio)

“Una parte della Luna si è mossa attraverso l’ombra della Terra. Questo succede circa una o due volte l’anno, ma non ogni mese da quando l’orbita lunare intorno alla Terra è leggermente inclinata. Qui in foto, il volto di una luna piena del Cacciatore viene mostrato due volte dall’Italia durante questa parziale eclissi lunare. Sulla sinistra, la maggior parte della Luna appare sovraesposta, eccetto l’eclissata in basso a destra, che mostra alcuni dettagli familiari della superficie lunare. Al contrario, sulla destra, la maggior parte della (stessa) Luna appare normalmente esposta, ad eccezione del basso a destra, che ora appare scura. Tutte le eclissi lunari sono visibili dalla metà della Terra che si affaccia sulla Luna al momento dell’eclissi, ma questa eclissi era visibile specificamente da Europa, Africa, Asia e Australia, nuvole permettendo. Ad aprile, un’eclissi solare totale sarà visibile dal Nord America”. Lo dice Orazio Mezzio, giornalista, direttore del settimanale cattolico “Cammino”, socio Ucsi di Siracusa, con la grande passione per la fotografia, il cui scatto della luna piena del Cacciatore è stato selezionato il 29 ottobre dalla Nasa come foto astronomica del giorno.

“Sono lieto di poter contribuire con i miei scatti alla divulgazione astronomica – afferma Mezzio -. Ho ripreso la luna con la mia Nikon da Sortino, sopra il cielo del porto grande di Siracusa. Le due immagini mostrano, a sinistra, la luna in eclissi e, a destra, la sola parte in ombra con il cratere Tycko fra le due parti”. Il fenomeno, visibile anche ad occhio nudo – aggiunge il giornalista – era comunque suggestivo nonostante la profondità dell’eclissi fosse modesta, in quanto il nostro satellite naturale si immerge nell’ombra terrestre solo per lo 0,12 % del suo diametro complessivo”.