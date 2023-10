Austria: incontro con il Presidente federale Van der Bellen aprirà l’assemblea plenaria dei vescovi

L’assemblea generale autunnale della Conferenza episcopale austriaca (Öbk) inizierà questa volta nell’Hofburg di Vienna: lunedì 6 novembre a mezzogiorno il Presidente federale Alexander Van der Bellen riceverà i vescovi locali nella sua residenza ufficiale. Lo ha detto all’agenzia di stampa Kathpress il segretario generale della Öbk, Peter Schipka. Dopo il 2017 e il 2019 si tratta del terzo incontro tra il capo di Stato in carica e tutti i membri della Conferenza episcopale, ma allo stesso tempo sarà il primo da quando l’arcivescovo di Salisburgo, mons. Franz Lackner, ha assunto la presidenza della Conferenza episcopale. Uno dei temi principali della conferenza episcopale sono i risultati della prima assemblea generale del Sinodo mondiale, che si è conclusa domenica in Vaticano. La Conferenza episcopale era rappresentata dal suo presidente, mons. Lackner, e dal cardinale Schönborn. Il programma dell’assemblea generale prevede anche un pomeriggio di studio su “Fuga e migrazione”, che si svolgerà nel pomeriggio del 6 novembre nel Palazzo arcivescovile di Vienna. Il giorno successivo i vescovi continueranno la loro assemblea generale nel monastero di Laab im Walde. Un argomento importante è la situazione dopo l’espulsione degli armeni dal Nagorno-Karabakh. Schipka ha detto che i vescovi discuteranno anche degli attuali conflitti in Israele, nella Striscia di Gaza e in Ucraina. Le deliberazioni dei vescovi si concluderanno giovedì 9 novembre. L’ultimo giorno dell’assemblea generale, il nunzio apostolico in Austria, mons. Pedro Lopez Quintana, parteciperà all’incontro dei vescovi.