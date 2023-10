Diocesi: Adria-Rovigo, le celebrazioni per la “statio” della statua della Vergine da Lourdes

In occasione dei 120 anni dell’Unitalsi, una statua della Vergine Maria, quella che solitamente accompagna i pellegrini nella processione serale aux flambeaux nel piazzale del santuario di Lourdes, sta attraversando l’Italia facendo sosta in tutte le diocesi. Arriverà anche nella diocesi di Adria-Rovigo il 3 novembre e sosterà presso il santuario della Madonna pellegrina in Commenda, a Rovigo.

Dopo l’arrivo in tarda mattinata della statua della Madonna incoronata (verso le 11) sarà possibile rendere omaggio alla Vergine durante tutta la giornata fino alla sera. In particolare, nel pomeriggio alle 15 si terrà la preghiera con l’unzione dei malati, alle 16 una celebrazione mariana guidata dalle Suore del Centro Mariano di Rovigo. Alle 17.45 si terrà la preghiera solenne del Rosario cui seguirà la messa, alle 18.30, presieduta dal vescovo Pierantonio Pavanello. Dopo la messa, si snoderà la processione tradizionale con le candele nel piazzale antistante il santuario della Madonna pellegrina. Alle 21, una veglia di preghiera curata dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali concluderà la presenza in città della statua della Vergine di Lourdes.