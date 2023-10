Diocesi: Senigallia, la mostra “Omaggio a Perugino” aperta alla Pinacoteca durante il lungo ponte di Ognissanti

(Foto: diocesi di Senigallia)

La mostra “Omaggio a Perugino. Misericordiae Vultus” resterà aperta per tutti il lungo ponte di Ognissanti. L’esposizione promossa dalla diocesi di Senigallia presso la Pinacoteca in piazza Garibaldi sarà aperta tutti i giorni, da mercoledì 1° novembre sino a domenica 5 novembre per favorire il migliore afflusso ai residenti e ai turisti che decidono di trascorrere questo periodo a Senigallia e nelle Marche. Ad ingresso gratuito, sarà possibile accedere ad “Omaggio a Perugino” dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. “È un percorso di fede e d’arte che viene proposto nel quinto centenario dalla morte del Perugino quello a Senigallia, grazie alla collaborazione di importanti enti prestatori tra cui la Galleria nazionale delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino – ricorda una nota della diocesi -. È un maestro all’apice del successo quello che realizza la ‘Pala di Senigallia’ dipinta da Pietro Vannucci nell’ultimo decennio del Quattrocento e che dialoga in questo ‘omaggio’ con i volti delle opere che compendiano il percorso, creando un itinerario nell’arte dal Quattrocento al Settecento”. Domenica, poi, confermata la visita guidata gratuita con inizio alle ore 17 – senza necessità di prenotazione – per scoprire l’opera d’arte di questo artefice del Rinascimento all’interno dei gioielli della Pinacoteca.

L’evento gode del patrocinio del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia.