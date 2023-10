Diocesi: Bologna, giovedì 2 novembre il card. Zuppi celebrerà la messa per la commemorazione dei defunti nella chiesa di San Girolamo della Certosa

Giovedì 2 novembre, alle ore 11, nella chiesa di San Girolamo della Certosa l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, celebrerà la messa per la commemorazione dei defunti. Alle ore 9.30 mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità, presiederà quella nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale (via Marco Emilio Lepido, 58) e mons. Giovanni Silvagni, vicario generale per l’Amministrazione, celebrerà alle ore 9 la liturgia per i caduti delle Forze Armate nella basilica di Santo Stefano (via Santo Stefano, 24).