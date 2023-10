Diocesi: Fano, giovedì le messe celebrate al cimitero urbano e a quello dell’Ulivo dal vescovo Andreozzi. Già da domani Eucaristie di suffragio per i defunti

Mercoledì 1° novembre, festa di tutti i Santi, presso il cimitero urbano di Fano verranno celebrate le sante messe alle ore 9, alle 10 e alle 15.30 in suffragio di tutti i fedeli defunti. Dal 3 all’8 novembre la santa messa è alle ore 7.45. Giovedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, la santa messa sarà celebrata alle ore 9. La santa messa delle ore 10.30 sarà presieduta dal vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, mons. Andrea Andreozzi. A seguire deposizione della corona d’alloro al Cippo dei Caduti in guerra. Alle ore 15.30 santa messa per i defunti.

Presso il cimitero dell’Ulivo mercoledì 1° novembre la santa messa sarà celebrata alle ore 15.30, giovedì 2 novembre, sempre alle ore 15.30, la santa messa sarà presieduta dal vescovo Andreozzi.

Presso il cimitero di Ferretto, mercoledì 1° novembre alle ore 15 il santo rosario e alle ore 15.30 la santa messa; giovedì 2 novembre 2 novembre S. Rosario alle ore 10.30 e alle ore 11 messa, rosario alle ore 15 e alle ore 15.30 messa. Presso il cimitero di Sant’Andrea in Villis mercoledì 1° novembre, alle ore 15, la santa messa. Presso il cimitero di Carignano mercoledì 1° novembre, alle ore 9, la santa messa. Presso il cimitero di Rosciano mercoledì 1° e giovedì 2 novembre, alle ore 15, la messa.