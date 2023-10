Covid-19: Ema, via libera al vaccino aggiornato di Novavax

Via libera dell’Ema (Agenzia europea del farmaco) al vaccino anti-Covid proteico di Novavax adattato alla variante Kraken di Sars-CoV-2 (XBB.1.5). Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato l’autorizzazione di Nuvaxovid in versione aggiornata, che potrà essere utilizzato per prevenire il Covid-19 negli adulti e nei bambini a partire dai 12 anni di età, informa l’agenzia in una nota.

In linea con le precedenti raccomandazioni dell’Ema e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), gli adulti e gli adolescenti a partire dai 12 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero ricevere una singola dose, indipendentemente dalla loro storia vaccinale contro il Covid-19. Nella decisione di raccomandare l’autorizzazione, si legge nella nota, “il Chmp ha valutato i dati di laboratorio che dimostrano che il vaccino adattato è in grado di innescare un’adeguata risposta immunitaria contro l’XBB.1.5. Il Comitato ha inoltre considerato i dati di uno studio condotto su adulti precedentemente vaccinati che dimostrano che quando Nuvaxovid è stato adattato per colpire un altro ceppo correlato, Omicron BA.5, è stato in grado di innescare una forte risposta immunitaria contro questo ceppo. Sulla base di questi dati, il Chmp ha concluso che si prevede che Nuvaxovid XBB.1.5 scateni una risposta immunitaria adeguata contro XBB.1.5”.

Si prevede che il profilo di sicurezza di Nuvaxovid XBB.1.5 sia simile a quello di Nuvaxovid originariamente autorizzato. Come per gli altri vaccini anti-Covid, conclude l’Ema, “le autorità nazionali degli Stati membri Ue determineranno come utilizzarlo nelle campagne di vaccinazione nazionali, tenendo conto di fattori quali i tassi di infezione e di ospedalizzazione, il rischio per le persone vulnerabili e la disponibilità del vaccino”.