Ognissanti: diocesi Vicenza, le celebrazioni presiedute dal vescovo Brugnotto in città

Mercoledì 1° novembre, alle 15.30, al Cimitero monumentale di Vicenza, il vescovo Giuliano Brugnotto presiederà la preghiera dei vespri in suffragio dei defunti e benedirà poi le sepolture durante la processione con il tradizionale canto delle litanie. La tradizione prevede infatti per il 1° e il 2 novembre la visita ai cimiteri dei singoli fedeli o delle comunità parrocchiali in occasione della commemorazione di tutti i fedeli defunti. La Chiesa invita a compiere tale visita come un vero pellegrinaggio di fede e di riflessione sul senso della vita.

Giovedì 2 novembre il vescovo di Vicenza presiederà la messa in suffragio di tutti i defunti in cattedrale alle 8 compiendo al termine della celebrazione la visita nella cripta con la preghiera di suffragio per i vescovi defunti lì tumulati. Lo stesso giorno alle 10 il card. Agostino Marchetto presiederà la messa nella chiesa del Cimitero maggiore di Vicenza. Sempre qui venerdì 3 novembre alle 15 la messa in suffragio di tutti i defunti delle parrocchie del vicariato urbano della città di Vicenza, concelebrata dai parroci della città.

Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti alle solite condizioni, e cioè: visita ad una chiesa o al cimitero con recita del Padre Nostro e del Credo; una preghiera secondo le intenzioni del Papa; confessione e comunione. I fedeli sono invitati ad accompagnare queste pratiche spirituali con un’opera di carità concreta verso qualche persona povera, sola o per diversi motivi bisognosa di cure e di attenzione.