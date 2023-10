Diocesi: Albenga-Imperia, mons. Borghetti celebra la Messa al cimitero e in cattedrale il 2 novembre per la commemorazione dei defunti

Giovedì 2 novembre, alle ore 9.00, presso il cimitero monumentale di Albenga, il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, presiederà la Messa per la commemorazione dei defunti, concelebrata con i sacerdoti della città e alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Saranno ricordati e onorati, fa sapere la diocesi, i defunti, specie gli appartenenti ai vari Corpi dello Stato, caduti nell’adempimento del loro dovere. Prima della celebrazione ci sarà un momento di raccoglimento all’interno del cimitero in memoria dei caduti in guerra e presso il Sacrario ai Caduti. Nel pomeriggio il vescovo celebrerà la Messa presso il cimitero di Imperia Porto Maurizio. Nella cattedrale di Albenga (ore 18) mons. Borghetti presiederà la celebrazione per la commemorazione di tutti i fedeli defunti.