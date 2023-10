Diocesi: Trapani, le celebrazioni per i dieci anni dall’ingresso del vescovo Fragnelli

Venerdì 3 novembre la Chiesa trapanese si riunisce in festa per celebrare i dieci anni di servizio episcopale in diocesi del vescovo Pietro Maria Fragnelli. La concelebrazione eucaristica si terrà alle 18.30 presso la cattedrale “San Lorenzo” e sarà preceduta (con inizio alle 17 nella chiesa di Sant’Agostino) dalla presentazione del volume “La cattedrale di San Lorenzo in Trapani. Storia del monumento e percorsi pastorali”, edizioni Meeting Point.

Il volume nato dall’idea di Anna Maria Precopi, già direttrice del Museo diocesano e da lei curato fino alla morte, ospita vari contributi storico-artistici e significativi percorsi pastorali con il coordinamento redazionale di Anna Pia Viola, Piero Messana e dell’intera Commissione di arte sacra diocesana. Il vescovo Pietro Maria Fragnelli, quattordicesimo vescovo di Trapani, è stato nominato da Papa Francesco il 24 settembre del 2013 che lo ha trasferito dalla sede di Castellaneta (Taranto) dove aveva guidato la diocesi dal 2003. Il suo ingresso nella diocesi di Trapani si è svolto appunto il 3 novembre del 2013.