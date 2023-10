Ognissanti: Vercelli, stasera in duomo la veglia di preghiera e adorazione eucaristica

In occasione della festa di Tutti i Santi, anche quest’anno oggi, martedì 31 ottobre, alle 21, in duomo a Vercelli, è prevista la veglia di preghiera e adorazione eucaristica. “Affideremo le nostre vite all’intercessione di coloro che ci hanno preceduto sulla terra nel cammino della santità e che ora pregano affinché possiamo anche noi percorrere in pienezza la strada verso il Cielo. Pertanto, prima del termine della preghiera, saremo invitati a ‘pescare’ da una cesta, posta dinanzi al Santissimo Sacramento, un foglietto in cui ciascuno troverà scritto il nome di un santo che gli sarà affidato. Lo porteremo a casa con noi, prendendoci l’impegno durante tutto l’anno di conoscerlo, approfondendo la sua vita, e di pregarlo affinché interceda per noi”, spiegano gli organizzatori.