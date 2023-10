Ognissanti: diocesi Jesi, riflessioni e testimonianze sull’elaborazione del lutto

Nel giorno in cui la chiesa celebra tutti i santi, la parrocchia di Castelplanio e il centro di spiritualità “Sul Monte” invitano a una sosta meditativa presso la casa del commiato in via dell’Industria a Castelplanio. L’incontro prevede l’ascolto di testi tratti dal libro “Fragilità, compagna di viaggio” di suor Anna Maria Vissani, la testimonianza di due persone su come hanno elaborato il lutto e l’accompagnamento musicale di Cristiano Delpriore alla viola e di Matilde Oppizzi alla chitarra classica. La proposta è per il 1° novembre alle 18,30.

Il libro “Fragilità, compagna di viaggio” era stato presentato a Jesi lo scorso 31 ottobre con la partecipazione del vescovo di Jesi, mons. Gerardo Rocconi ed è stato poi proposto in diverse parrocchie nell’ambito di incontri con le famiglie.