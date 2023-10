Ordine Equestre Santo Sepolcro: card. Filoni, “per la Terra Santa tragico momento storico, nella Consulta saremo vicini ai nostri fratelli”

“La formazione riveste un aspetto essenziale in quanto il nostro Ordine non è un Ordine cavalleresco onorifico, bensì un’entità attiva e vitale a carattere contributivo e partecipativo. Proprio per questo la formazione viene e deve sempre più essere curata con attenzione, permettendo così ai futuri membri, ma anche – attraverso la formazione permanente – a quelli già da tempo inseriti nella vita dell’Ordine, di crescere nella comprensione della missione alla quale sono chiamati”. Lo ha scritto il card. Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, nel suo intervento alla presentazione della Consulta 2023 dell’Ordine, che si svolgerà a Roma dal 6 al 9 novembre. Saranno effettuate delle donazioni straordinarie per le esigenze delle popolazioni, in questi giorni, colpite dalla guerra in Terra Santa.

Soffermandosi sulla “missione alla quale formiamo i nostri membri”, il cardinale spiega che “l’Ordine si colloca all’interno della Chiesa come suo ‘Ente centrale’ in quanto è stabilito dalla suprema Autorità della Chiesa, il Papa, il quale gli riconosce la personalità pubblica, con l’intento di venire incontro, in modo stabile e adeguato, alle necessità della Chiesa in Terra Santa in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme”. “Quanto questa sollecitudine alla Terra Santa è purtroppo ancora più importante oggi per le sofferenze che la Terra di Gesù e i suoi abitanti vivono in questo tragico momento storico! La nostra Consulta sarà un momento per poterci stringere a distanza ai nostri fratelli e sorelle in quei luoghi cari, pregare per la pace”. Infine, nella formazione il cardinale considera “centrale” “sostenere i nostri Cavalieri e Dame nella loro dimensione comunitaria non solo all’interno dell’Ordine nel quale sono chiamati a vivere in spirito di famiglia ma anche all’interno delle loro diocesi e Chiese locali”.