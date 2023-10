Movimenti ecclesiali: Il Rinnovamento nello Spirito all’evento Charis con Papa Francesco

“Chiamati, Trasformati e Inviati”. È questo il titolo del grande evento promosso da Charis – Catholic Charismatic Renewal International Service (Servizio Internazionale al Rinnovamento Carismatico Cattolico), in programma da giovedì 2 a sabato 4 novembre 2023, quando, alle ore 16.00, è previsto l’arrivo di Papa Francesco. Le tre giornate riuniranno più di 2mila partecipanti provenienti da tutto il mondo e vedranno come relatori i principali leader internazionali, tra cui il card. Raniero Cantalamessa, assistente ecclesiastico di Charis, e il card. Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici la Famiglia e la Vita. Nella prima giornata, sui rispettivi temi, si svolgeranno alcuni workshop presso: la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Campo (Evangelizzazione e Comunità); la Basilica di Santa Maria Sopra Minerva (Promozione umana e Intercessione); la Basilica di Sant’Andrea della Valle (Unità dei Cristiani e Gruppi di preghiera). I lavori proseguiranno poi in Vaticano, dove, nell’Aula Paolo VI, il 3 novembre, si terranno la Messa e un concerto dell’orchestra “Criança Cidadã”. La giornata si concluderà con una “conviviale offerta” dalla Comunità Kkottognae ai senzatetto, presso il Centro San Lorenzo. Il 4 novembre l’evento – aperto a tutti nel pomeriggio – terminerà con un “Concerto per la Pace”, in cui si esibiranno gruppi giovanili cristiani di vari Continenti e un’orchestra sinfonica composta da giovani artisti provenienti da contesti altamente svantaggiati della periferia di Recife, in Brasile, assieme a musicisti russi, ucraini e italiani. In rappresentanza del Rinnovamento nello Spirito Santo, assieme al Comitato nazionale di Servizio e a numerosi responsabili e animatori dei Cenacoli, Gruppi e Comunità provenienti da ogni parte d’Italia, sarà presente il Presidente nazionale Giuseppe Contaldo, che afferma: “Nessuno è escluso dalla chiamata che viene da Cristo Gesù. Siamo infatti chiamati ad essere discepoli-missionari, come ci dice Papa Francesco, per portare agli altri la salvezza di Cristo. La luce che il cristiano porta nel mondo è quella di un fuoco che illumina, scalda e dà forza”.