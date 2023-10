Corridoi umanitari: Roma, arrivati 6 profughi afghani rifugiati in Turchia. Li accoglierà la Caritas di Oppido-Palmi

È arrivato oggi a Roma, tramite un corridoio umanitario, un gruppo di 6 profughi afghani, tra cui una famiglia, rifugiati in Turchia, che saranno accolti dalla Caritas diocesana di Oppido Mamertina-Palmi in Calabria.

Il gruppo si aggiunge agli oltre 200 profughi già arrivati in questi mesi nell’ambito dell’ultimo protocollo stipulato dalla Conferenza episcopale italiana (Cei), per conto della quale opera Caritas Italiana, e il Governo italiano per un totale di 300 rifugiati afghani che si trovano in Paesi di transito, come il Pakistan e la Turchia. In quei Paesi è possibile contare sull’appoggio di partner attivi in loco e della Chiesa locale per tutta una serie di iniziative logistiche e organizzative necessarie alla realizzazione di tutte le attività previste.

Dall’inizio del programma dei Corridoi umanitari, interamente finanziati dalla Conferenza episcopale italiana e realizzati in coordinamento con le diocesi italiane, la Chiesa in Italia ha accolto oltre 1.200 persone (di cui 400 minori), provenienti prevalentemente da Eritrea, Somalia, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Sudan, Siria, Iraq, Afghanistan, Yemen.