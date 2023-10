Su Tv2000 messe in diretta da Roma e Collevalenza e in Avvento dal Policlinico Gemelli. Da mercoledì 1° novembre a domenica 26 novembre, tutti i giorni alle 8.30 e alle 19, messa in diretta dalla basilica di Sant’Andrea delle Fratte in Roma.

In Avvento, dal 27 novembre al 22 dicembre, da lunedì a venerdì alle 8.30, la messa sarà trasmessa dalla cappella San Giuseppe Moscati del Policlinico Agostino Gemelli, in Roma. Dal 27 novembre al 7 gennaio 2024, da lunedì a venerdì, alle 19, e sabato e domenica, alle 8.30 e alle 19, messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso in Collevalenza. Come ogni primo sabato del mese, la messa delle 8.30 del 4 novembre e del 2 dicembre è in diretta dalla Grotta di Lourdes.