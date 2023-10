Tratta: Piacenza, stasera la messa presieduta dal vescovo Cevolotto e organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII

“La libertà non si tratta”. La Comunità Papa Giovanni XXIII organizza oggi, martedì 31 ottobre, alle 20.30, a Piacenza presso il parcheggio del discount Aldi, adiacente a via Stradotti, una santa messa presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto, segno di presenza e solidarietà nelle strade dove ancora molte persone sono sfruttate e vendute. Si svolgerà anche in caso di maltempo.

La Comunità Papa Giovanni XXIII è dalla parte delle vittime di tratta fin dagli anni ’90 quando aumentò repentinamente l’arrivo di un numero crescente di migranti dall’Albania e successivamente dalla Nigeria. In particolare, don Oreste Benzi ha dato inizio al servizio antitratta con la cosiddetta “condivisione di strada” ovvero incontrando donne e adolescenti costrette alla prostituzione sulle strade italiane e offrire loro una via d’uscita.