Ognissanti: Caritas Bolzano, accompagnamento del Servizio hospice e sostegno telefonico per chi affronta il dolore della perdita

Incontrarsi, dedicare un pensiero ai propri defunti, elaborare insieme il lutto: queste azioni svolte comunemente durante la festività di Ognissanti, sono piuttosto carenti negli altri giorni dell’anno, in cui molte persone affrontano il dolore della perdita da sole. La Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone offre loro l’accompagnamento del Servizio hospice e del Sostegno al telefono.

“Nella giornata di Ognissanti è possibile commemorare i defunti ed elaborare il lutto, anche insieme alla famiglia e agli amici. Ma al di fuori di questa festività, c’è poco spazio per esperienze di questo tipo, nonostante le persone si confrontino con la morte dei propri cari in tutto l’arco dell’anno. Molto spesso le persone sole, in lutto, malate o che affrontano il fine vita, si sentono abbandonate e passano inosservate”, sottolinea Bernadette Engl, responsabile Servizio hospice della Caritas. “Molte persone trattengono le proprie emozioni perché non vogliono far pesare il proprio dolore su parenti e amici, o perché si vergognano di non riuscire ad affrontare la perdita e il dolore con la stessa rapidità con cui sembrano riuscirci tutti gli altri”, riferisce Monika Steger, responsabile del servizio offerto dalla Caritas.

In entrambi i servizi, volontarie e volontari appositamente formati aiutano le persone che vivono queste situazioni. Secondo Engl e Steger, una conversazione aperta con una controparte comprensiva può rivelarsi molto utile per far guarire le ferite emotive. Che si tratti di uno scambio all’interno di un gruppo accompagnato, o di un accompagnamento più lungo e individuale, è innanzitutto importante fare il primo passo, mettendosi in contatto.

Il Servizio hospice è raggiungibile presso gli uffici di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Silandro. Maggiori informazioni sul sito www.caritas.bz.it o direttamente presso il Servizio Hospice (tel. 0471 304 370, hospiz@caritas.bz.it).

Il servizio di sostegno telefonico è raggiungibile h24 (comprese domeniche e festivi) al numero 0471 052 052 o tramite il portale internet telefonseelsorge-online.bz.it.