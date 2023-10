Romania: per la Giornata missionaria mondiale, pellegrinaggi, campus, veglie e simposio online

“La Giornata missionaria mondiale sarà celebrata quest’anno con tante iniziative in diverse parti della Romania e i protagonisti saranno principalmente i bambini della Pontificia Opera dell’infanzia missionaria”, rivela al Sir don Eugen Blaj, direttore delle Pontificie Opere missionarie in Romania (Pom Romania). Infatti, tra oggi e il 22 ottobre, a Cluj-Napoca, si svolge un Campus missionario per bambini e adolescenti, organizzato da Pom Romania, l’eparchia di Cluj-Gherla, l’Azione Cattolica di Cluj e una parrocchia greco-cattolica della città. I tre giorni, scanditi da momenti di formazione missionaria, preghiera, pellegrinaggio, atelier e giochi, termineranno con la messa presieduta dal vescovo Claudiu Pop e l’adesione di alcuni bambini all’Infanzia missionaria. “A Bucarest organizziamo sabato pomeriggio un pellegrinaggio e una veglia missionaria, e a Gioseni, villaggio nella diocesi di Iași, i bambini hanno preparato una fiera missionaria”, aggiunge don Blaj. In più, questa sera, è programmato un simposio online, intorno al tema della giornata missionaria, “Cuori ardenti, piedi in cammino”. Sono stati invitati a prendere la parola Mailyne Tran, la giovane guarita miracolosamente per l’intercessione della beata Pauline Jaricot, fondatrice della Pontificia opera della propagazione della fede (Popf); Catherine Masson, l’autrice della biografia di Pauline Jaricot, pubblicata nel 2019 da Cerf e disponibile anche in romeno; e padre Tadeusz Nowak Omi, segretario generale della Popf.