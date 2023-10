Cammino sinodale: diocesi Lanusei, domani a Tortolì convegno ecclesiale “Una Parola per la vita”

“Una Parola per la vita. Leggere e interpretare la storia alla luce della Bibbia”. Questo il titolo del convegno ecclesiale diocesano in programma domani, sabato 21 ottobre, presso l’Auditorium Fraternità a Tortolì.

“Il convegno, aperto a tutti, si colloca all’interno del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia, dedicato quest’anno alla fase sapienziale”, si legge in una nota della diocesi di Lanusei, nella quale viene precisato che “sono particolarmente invitati i collaboratori parrocchiali e diocesani, i catechisti, i docenti di religione, i componenti delle associazioni, gruppi e movimenti, le famiglie e i giovani, le religiose e i religiosi”. Previsti gli interventi di don Dionisio Candido, biblista e responsabile del Settore dell’Apostolato biblico dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, del vescovo diocesano, mons. Antonello Mura, e del card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Il porporato, alle 17.30, presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva nel corso della quale mons. Mura consegnerà il mandato agli operatori pastorali.