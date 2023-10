Giornata missionaria mondiale: diocesi Cagliari, stasera veglia di preghiera nella parrocchia San Benedetto

In occasione della 97ª Giornata missionaria mondiale, la Chiesa cagliaritana vivrà nella serata di oggi, venerdì 20 ottobre, la veglia missionaria diocesana. L’iniziativa, sul tema “Cuori ardenti e piedi in cammino”, sarà ospitata dalle 20 presso la parrocchia San Benedetto (chiesa di Santa Lucia, in via Fais 19 a Cagliari).

“Tra i momenti che caratterizzano la tradizione dell’Ottobre missionario – ha spiegato il responsabile del Centro missionario diocesano, padre Giampaolo Uras – non emerge soltanto la ‘Giornata’, ma anche il percorso di preparazione per arrivare ad essa, vissuta nella Veglia di preghiera, nella quale la comunità cristiana si riunisce sapendo che il protagonista della missione non siamo noi, ma è lo Spirito santo e la presenza viva di Gesù tra noi”.

Nella diocesi di Cagliari sono presenti alcuni ordini religiosi che animano nel territorio la dimensione missionaria della Chiesa, tra questi gli Oblati di Maria Immacolata, i Padri Saveriani, la Comunità missionaria di Villaregia, e le Suore Missionarie della carità.

La stessa Chiesa cagliaritana, attraverso don Franco Crabu, don Giuseppe Spiga, don Gigi Zuncheddu, don Carlo Rotondo, e Giada Melis, missionaria consacrata, esprime concretamente il suo servizio verso le chiese di missione a Viana (Brasile), a Nanyuki (Kenya), a Iringa e Mbeya (Tanzania).

Domenica 22 ottobre, poi, in tutte le parrocchie, si pregherà per le Chiese in terra di missione e si raccoglieranno le offerte per sostenere nella carità i missionari e le comunità loro affidate.