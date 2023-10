Diocesi: Pavia, al via il nuovo ciclo della Scuola di cittadinanza e partecipazione “Al cuore della democrazia”

“Al cuore della democrazia”. Questo il tema al centro del nuovo ciclo di convegni che la Scuola di cittadinanza e partecipazione della diocesi di Pavia inaugurerà nella serata di oggi, venerdì 20 ottobre. Dalle 21, presso il Collegio universitario Santa Caterina di Pavia, interverranno Simona Beretta, direttrice del Centro per la Dottrina sociale dell’Università Cattolica, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e del lavoro della Cei, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, e Andrea Zatti, docente dell’Università di Pavia.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Csv Lombardia Sud e il Laboratorio di Nazareth.