Covid-19: Vaia (ministero Salute), “modesto impatto su rete ospedaliera ma occorre tutelare fasce più fragili”

“I dati elaborati dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità” sull’andamento epidemiologico del Covid-19 “confermano il modesto impatto sulla rete ospedaliera e l’esigenza di tutela delle fasce più fragili, rispetto alle quali il Ministero ha avviato ogni azione di protezione e di prevenzione”. Lo ha detto oggi il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, commentando i dati contenuti nel bollettino settimanale relativo alla situazione epidemiologica del Covid-19 nella settimana 12-18 ottobre.

Nel periodo considerato si registrano 33.844 nuovi casi positivi con una variazione di -18,7% rispetto alla settimana precedente (41.626); 197 deceduti con una variazione di +22,4% rispetto alla settimana precedente (161); 245.458 tamponi con una variazione di -9,1% rispetto alla settimana precedente (270.011). Il tasso di positività è sceso a 13,8% con una variazione di -1,6% rispetto alla settimana precedente (15,4%). Per quanto riguarda gli ospedali, il tasso di occupazione in area medica è del 5,7% (3.551 ricoverati), rispetto a 5,8% all’11 ottobre; il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari all’1,3% (119 ricoverati), rispetto all’1,3% all’11 ottobre.