Diocesi: Giulianova, il 21 ottobre il convegno “La famiglia in Europa tra crisi e progettualità”

È in programma per sabato 21 ottobre a Giulianova, nella sala Trevisan della Piccola Opera Charitas, il convegno internazionale dal titolo “La famiglia in Europa tra crisi e progettualità”, al quale prenderanno parte Vincenzo Bassi, presidente della Fafce, ed Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. Un appuntamento che vuole essere un momento di condivisione, di riflessione e di pianificazione proposto dalla diocesi di Teramo-Atri, in cooperazione con l’Ufficio famiglia della Cei, la Conferenza episcopale abruzzese-molisana e con la Fafce. Il programma prevede alle ore 9,30 i saluti iniziali, tra i quali quelli del vescovo mons. Lorenzo Leuzzi, seguiti dalla prima parte del convegno “Reti di famiglie: esempi di buone pratiche in Europa” dalle ore 10 alle ore 13, con gli interventi di Vincenzo Bassi, Igor Vovk, Antoine Renard, Michal Michalski, Adriano Bordignon e don Luc Simons, rappresentati di significative esperienze d’associazionismo familiare di tutta Europa, oltre che della ministra Eugenia Roccella. Nel pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 17, la seconda parte dedicata alle esperienze italiane “La famiglia protagonista nella storia”, con gli interventi di Paola D’Alesio, Angelo De Marcellis, Erika Rastelli, Emma Ciccarelli, Barbara e Stefano Rossi e le conclusioni di fra Marco Vianelli, Vincenzo Bassi e Laura e Francesco Di Giacomo. Concluderà la giornata la messa presieduta da mons. Emidio Cipollone, vescovo di Lanciano-Ortona e delegato per la famiglia e la vita della Conferenza episcopale dell’Abruzzo-Molise. L’intero convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Teramo-Atri e sulla sua pagina Facebook.