Argentina: dalla “famiglia degli Hogar de Cristo” parte la campagna “Vieni Francesco, la tua gente ti aspetta”

La “Grande famiglia Hogar de Cristo”, la rete dei centri d’ascolto promossa nei quartieri periferici delle città argentine, gestiti dai cosiddetti “curas villeros”, promuovono una campagna pubblica, intitolata “Vieni Francesco, la tua gente ti aspetta”, affinché Papa Francesco venga a visitare l’Argentina e possa ascoltare questo auspicio” dalle persone che lo amano e gli vogliono bene. La rete degli “Hogar de Cristo” ha raccolto diversi video, che giungono da differenti località argentine, affidati ad alcuni connazionali del Papa. che lo hanno conosciuto quando era arcivescovo a Buenos Aires e andava a trovarli nei loro quartieri. “Durante il Pellegrinaggio 2022-2023, in cui abbiamo portato la Vergine di Luján in tutta l’Argentina, come Grande Famiglia siamo stati testimoni del fatto che in tutti i paesi, le città e le comunità celebrano e aspettano con vero entusiasmo la visita di Francesco nel loro Paese. Vogliono condividere con lui la gioia quotidiana di condividere il Vangelo camminando fianco a fianco e ricevendo la vita così come viene. Questa è la verità e dobbiamo dirla forte e chiara”, conclude la nota degli “Hogar de Cristo”.