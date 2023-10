Diocesi: Asti, il 23 ottobre si presenta il progetto Oxygen Map

Nuove opportunità per la gestione forestale sostenibile e la valorizzazione dei servizi ecosistemici del patrimonio boschivo degli enti ecclesiastici. È questo il tema del progetto pilota Oxygen Map che verrà presentato lunedì 23 ottobre, alle 16, al polo universitario Astiss. Si tratta di un’iniziativa organizzata dagli Istituti diocesani per il Sostentamento del Clero di Asti e Tortona e finanziata dal programma di sviluppo rurale del fondo europeo della Regione Piemonte .

A moderare la tavola sarà Gianluca Ravizza, direttore di Atima. Il progetto verrà presentato da don Claudio Berardi, dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Asti; quindi interverranno Raffaella Marzano, dipartimento Difasa Unito che parlerà di gestione forestale sostenibile e valorizzazione dei servizi ecosistemici: approccio integrato dalla scala di paesaggio al popolamento e Marco Allocco che relazionerà sull’analisi comparata dei diversi sistemi di certificazione forestale.