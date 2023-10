Domani, sabato 21 ottobre, alle 17, nella sala del centro pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant’Antonio a Termoli, la Caritas diocesana di Termoli-Larino organizza l’incontro “Non distogliere lo sguardo dal povero”. L’iniziativa è rivolta ai volontari in preparazione alla Giornata mondiale dei poveri. Interviene don Antonio Giannone, vicario dell’Area per lo Sviluppo umano integrale della diocesi di Termoli-Larino.