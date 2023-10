Serbia: celebrata la festa della Madonna di Belgrado. Mons. Gangemi (nunzio), “se confidiamo in Maria non siamo mai soli”

(Foto diocesi di Belgrado)

Dopo tre giorni di preparazione spirituale la sera del 19 ottobre è stata celebrata la festa della Madonna di Belgrado con una messa nella chiesa di San Pietro nella capitale serba, presieduta da mons. Santo Gangemi, nunzio apostolico in Serbia, e da don Smiljan Milicevic. Nella sua omelia, il nunzio mons. Gangemi ha rilevato che “Dio ha voluto avere una madre che ci ha donato nel momento supremo della sua esistenza” e ha descritto il rapporto di Gesù con Maria, “che ogni credente dovrebbe sperimentare”. “Uniti nella libertà, sono diversi nelle scelte che fanno, hanno risposto in modo diverso”, ha affermato. Gangemi ha paragonato anche l’immagine della prima donna Eva con Maria, “madre di ogni uomo”. Secondo mons. Gangemi l’atteggiamento di Maria verso ciascuno dei suoi figli è caratterizzato da “un’attenzione che non diminuisce mai, ma si rinnova sempre, ogni giorno in circostanze sempre diverse e inaspettate”. “La festa di oggi ci ricorda che come cristiani, se confidiamo in Maria, non siamo mai soli, perché se confidiamo in lei, nelle prove della vita sentiremo la sua presenza come madre e qualcuno che ci aiuta”, ha concluso il nunzio apostolico.