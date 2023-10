Giornata missionaria mondiale: diocesi Fidenza, domani in cattedrale veglia di preghiera presieduta dal vescovo Vezzoli con testimonianza di suor Reboldi

Alla vigilia della 97ª Giornata missionaria mondiale domani, sabato 21 ottobre, alle 20.30 nella cattedrale di Fidenza, il vescovo Ovidio Vezzoli presiederà la veglia diocesana sul tema “Cuori ardenti, piedi in cammino”. Durante la serata porterà la sua testimonianza suor Eleonora Reboldi, missionaria comboniana dal 1994. Lo scorso anno si trovava in Mozambico nel periodo in cui è stata uccisa suor Maria De Coppi, della quale porterà un ricordo.

Al termine della veglia missionaria mons. Vezzoli avvierà nella diocesi di Fidenza la fase sapienziale del cammino sinodale.