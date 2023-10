Giornata missionaria mondiale: diocesi Belluno-Feltre, stasera veglia di preghiera al santuario del Nevegal

In vista della 97ª Giornata missionaria mondiale, la diocesi di Belluno-Feltre vivrà nella serata di oggi, venerdì 20 ottobre, la veglia di preghiera presso il santuario del Nevegal. Dalle 20, spiega l’équipe dell’Ufficio missionario diocesano, “con l’aiuto di missionari e missionarie bellunesi e feltrini momentaneamente qui in diocesi, in particolare suor Edvige Carocari per tanti anni missionaria in Albania, ricorderemo insieme i cuori ardenti e i piedi in cammino che hanno spinto i passi dei missionari e delle missionarie a seguire il Signore sulle strade del mondo”.

Domenica 22 ottobre, poi, “ogni comunità cristiana si unisce spiritualmente a tutti i missionari inviati nel mondo ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini e, attraverso la raccolta di offerte a favore delle Pontificie opere missionarie, ogni comunità che celebra l’Eucaristia contribuisce al sostegno dei missionari sparsi nel mondo e delle comunità più povere di mezzi, quelle che vivono in situazioni di assoluta minoranza e quelle che soffrono controversie e persecuzioni”.