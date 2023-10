Messico: a Città del Messico una “Megamissione” nell’immensa area metropolitana per “testimoniare l’amore di Dio” e pregare per la pace

(Foto AFP/SIR)

L’arcidiocesi di Città del Messico informa che la “Megamisión CDMX 2023”, la missione che coinvolge l’immensa capitale messicana inizierà il 22 ottobre con una messa a mezzogiorno nella basilica di Nostra Signora di Guadalupe. La “Megamissione” è un progetto di evangelizzazione il cui obiettivo principale è promuovere l’amore per il prossimo attraverso azioni socio-caritative che cercano di dare dignità ai più bisognosi. Per raggiungere questo obiettivo, l’arcidiocesi ha mobilitato un gran numero di volontari, uomini e donne di buona volontà, con il fermo proposito di portare l’amore di Dio attraverso azioni concrete. In questa quinta edizione della “Megamissione” è stata data particolare attenzione a tre aree essenziali: carità, salute e ambiente. Questi pilastri guideranno e daranno forma alle attività previste, tra cui workshop, conferenze, corsi, attivazioni, giornate di preghiera, giornate di volontariato, tra le altre cose, che sono principalmente guidate dai giovani. Nell’ambito di queste molteplici attività e nel mezzo di una situazione mondiale permeata dalla violenza, dalla paura e dal dolore di migliaia di persone, è stato rivolto un invito a tutte le parrocchie dell’arcidiocesi a unirsi in preghiera attraverso il Santo Rosario durante i fine settimana del 21 e 28 ottobre, per pregare per la pace nel Paese e nel mondo intero. “Rivolgiamo un cordiale invito a tutti i fedeli a unirsi a queste iniziative, per costruire insieme la pace attraverso la preghiera, sia dalle loro parrocchie che dalle loro case”, l’appello.