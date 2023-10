Diocesi: Città di Castello, al via il ciclo “L’inquietudine invoca la pace”

“L’inquietudine invoca la pace”. Questo il tema del ciclo di incontri promossi dall’Ufficio scuola settore Insegnamento della religione cattolica della diocesi di Città di Castello che prende il via oggi, venerdì 20 ottobre. Tutti gli appuntamenti saranno ospitati dalle 17.30 presso l’auditorium San Giovanni Decollato in via Sant’Andrea.

All’incontro odierno interverranno Alessandra Giacomucci, giornalista e vicecaporedattore di Tv2000 e Radio Inblu2000, su “Le inquietudini della storia implorano la pace” e padre Giuseppe Buffon, ordinario di Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Lateranense, su “Le inquietudini come vie di pace in san Francesco d’Assisi”.

Il secondo appuntamento, venerdì 10 novembre, sarà dedicato a “Papa Francesco e la pace”; ne parlerà Matteo Prodi, docente di Teologia morale alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale e nella Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna.

Chiusura lunedì 17 novembre con “Un orizzonte biblico per le nostre inquietudini”; relatrice sarà Serena Detti, docente di Religione cattolica e dottoranda in Scienze bibliche.