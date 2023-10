Commissione europea: aggiornato il Piano strategico per le tecnologie energetiche, passo essenziale verso l’Unione dell’energia

È stato aggiornato il Piano strategico per le tecnologie energetiche (Piano Set), documento politico lanciato dalla Commissione nel 2007 per definire una politica in materia di tecnologie energetiche per l’Europa che prevedeva lo sviluppo e la diffusione di tecnologie pulite efficienti e competitive in termini di costi e per migliorare la resilienza geopolitica dell’Ue e la sicurezza energetica. Aggiornato una prima volta nel 2015, oggi è stato pubblicato dopo un secondo aggiornamento per “allineare gli obiettivi strategici iniziali con il Green Deal europeo, il Piano RePowerEu e il Piano industriale Green Deal”, spiega una nota della Commissione. Il nuovo Piano Set sarà un riferimento per un approccio coordinato verso gli obiettivi di decarbonizzazione. Come la prima edizione del piano Set ha avuto un ruolo cruciale per lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite, efficienti e competitive con il coordinamento e la collaborazione tra imprese, università e governi europei, la nuova versione sarà “fondamentale per la realizzazione dell’Unione dell’energia”. La revisione favorirà una serie di sviluppi nel settore, tra cui l’apertura al collegamento con ambiti trasversali, quali la sostenibilità, lo sviluppo delle competenze, la ricerca e l’innovazione per soddisfare le esigenze della società, la digitalizzazione e l’accessibilità al mercato. Inoltre amplierà l’attuale ambito tecnologico per comprendere tutte le tecnologie strategiche relative alle energie rinnovabili. Aiuterà a rafforzare la cooperazione tra le piattaforme europee di tecnologia e innovazione e le alleanze industriali europee.