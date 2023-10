Diocesi: San Benedetto del Tronto, stasera riprendono le lezioni della Scuola di formazione teologica

Ripartiranno stasera, alle 19, presso i locali attigui alla cattedrale Santa Maria della Marina in San Benedetto del Tronto, le lezioni della Scuola di formazione teologica della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto che si accinge a festeggiare il cinquantesimo anniversario della sua fondazione.

La Scuola è pensata per tutti i cristiani che vogliono approfondire la conoscenza di Dio e della Chiesa: per tale ragione è rivolta a tutti i fedeli che svolgono un servizio in parrocchia (catechisti, lettori, ministri straordinari della Comunione, componenti dei Consigli pastorali parrocchiali, componenti degli Uffici pastorali diocesani…), ma anche a qualsiasi altro fedele che abbia interesse a riappropriarsi in maniera critica della propria fede.

Tra le iniziative che saranno promosse, come anticipa “L’Ancora”, il giornale della diocesi, tre convegni in modalità a distanza organizzati in collaborazione con il Gris diocesano e due conferenze in presenza programmate in collaborazione con il Servizio di Apostolato biblico della diocesi: il primo convegno, dal titolo “La differenza tra medianità e carisma”, si terrà il 26 ottobre e avrà come relatore padre François Marie Dermine, presidente nazionale del Gris; il secondo appuntamento, che è previsto per il 23 novembre, registrerà la partecipazione di padre Francesco Bamonte, vicepresidente dell’Associazione internazionale esorcisti, che affronterà il tema “I danni dell’esoterismo”; l’ultimo convegno, dal titolo “Introduzione alla pratica della meditazione cristiana”, avverrà il 14 dicembre e sarà tenuto da don Francesco Mangani, docente di Teologia spirituale; la prima conferenza, invece, è prevista per il 16 gennaio e registrerà la presenza come relatore di don Sebastiano Pinto il quale approfondirà il tema dei Salmi; la seconda, prevista per il 6 aprile, sarà sul tema “La risurrezione nell’arte” e avrà come relatore Marcello Panzanini. Il direttore della Scuola, don Lorenzo Bruni, ha spiegato che, oltre a quelle già in essere, si attiveranno ulteriori sinergie tra la Scuola ed altri Uffici diocesani.

Chi fosse interessato a frequentare la Scuola di formazione teologica ha tempo fino al 3 novembre per compilare la pre-iscrizione on line e poi ratificarla definitivamente in sede alla prima lezione successiva. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Scuola: www.scuoladiformazioneteologica.it.