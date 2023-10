Striscia di Gaza: Kirill a Theophilos III, “prego per una rapida fine del confronto militare e per l’instaurazione di una pace duratura in Terra Santa”

Il patriarca Kirill di Mosca ha inviato un messaggio a Sua Beatitudine Theophilos III, patriarca della Città Santa di Gerusalemme e di tutta la Palestina, esprimendo la sue condoglianze per le numerose vittime. “È con profonda tristezza che ho appreso delle numerose vittime e delle gravi distruzioni avvenute nel complesso del chiesa di San Porfirio a seguito dei combattimenti nella Striscia di Gaza. Dal profondo del mio cuore – scrive il patriarca Kirill – sono solidale con Vostra Beatitudine, i membri della Confraternita del Santo Sepolcro e tutto il vostro gregge amante di Dio, ed esprimo le mie sincere condoglianze ai parenti delle vittime. Possa il Signore dare la pace alle anime dei defunti, confortare i loro parenti nel loro dolore, concedere una pronta guarigione ai feriti e ai feriti. Offro preghiere per una rapida fine del confronto militare e per l’instaurazione di una pace duratura in Terra Santa”.