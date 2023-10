Persone con disabilità: Maggio (Cbm Italia), “coinvolgere il mondo della scuola è fondamentale per diffondere una cultura dell’inclusione a partire dai giovani”

(Foto: Cbm Italia)

“Parlare di disabilità non vuol dire guardare da un’altra parte, ma nella stessa direzione, ed è quello che questi ragazzi e ragazze hanno cercato di fare attraverso il podcast ‘Punti di vista’. Nel corso dell’anno scolastico si sono messi in gioco e sperimentato in prima persona l’uso di un linguaggio e di comportamenti inclusivi a partire dalla quotidianità di ciascuno”: Lo afferma Massimo Maggio, direttore di Cbm Italia, presentando “Punti di vista”, il nuovo podcast di Cbm Italia, che racconta il mondo della disabilità e dell’inclusione attraverso lo sguardo e le voci di studenti e studentesse del liceo “Volta” di Milano. “Il progetto ‘Sono inclusivo’ ci permette di coinvolgere il mondo della scuola, che crediamo sia fondamentale per contribuire a diffondere una cultura dell’inclusione a partire dai giovani”, aggiunge Maggio.

Don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Son, che ha promosso il podcast insieme a Cbm Italia, afferma: “Il progetto ‘Sono inclusivo’ ci ha dimostrato che costruire una cultura di relazioni e di incontri è importante per superare individualismi e guardare verso chi è più fragile. Anche lavorare a questo podcast ha permesso ai ragazzi di confrontarsi, in profondità, con il senso di comunità inclusiva che abbraccia e accoglie i loro coetanei con o senza disabilità”.

“Punti di vista” è fruibile su Spotify e sulle principali piattaforme di distribuzione per podcast, per ascoltare tutte le puntate.

Il progetto è promosso da Cbm Italia, insieme a Fondazione Son – Speranza oltre noi, in collaborazione con Ledha Milano, San Gabriele basket, Valentina Bertani e Jacopo Cirillo.