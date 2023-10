Medio Oriente: Bettera (Unione buddhista europea), “profonda preoccupazione per quanto sta accadendo in Israele e a Gaza”

“L’Unione buddhista europea esprime profonda preoccupazione per quanto sta accadendo in Israele e a Gaza e lancia un appello affinché la pace possa tornare al più presto in un luogo che da anni è segnato da troppe sofferenze”. Lo dichiara Stefano Davide Bettera, presidente dell’Unione buddhista europea, in una nota. “La storia ci insegna che dall’odio può nascere solo odio, dalla violenza solo altra violenza. In ogni conflitto violento vengono ferite persone innocenti di tutte le parti e a loro, prima di tutto, vanno la nostra solidarietà e le nostre preghiere”, evidenzia Bettera. “Il nostro compito è inoltre quello di prenderci cura di ogni ferita in modo da ridurre la sofferenza, laddove possibile – aggiunge -. Guidati dai valori della compassione e dell’equanimità che sono al centro dell’insegnamento buddista, siamo profondamente solidali con tutti i fedeli di altre tradizioni religiose e con tutti coloro che in queste ore stanno lavorando per salvare vite umane e per far prevalere il dialogo, l’ascolto e la pace, nella speranza che questa tragedia abbia fine il prima possibile”.