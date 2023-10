In vista della 97ª Giornata missionaria mondiale, la comunità diocesana di Senigallia si radunerà nella serata di oggi, venerdì 20 ottobre, nella chiesa di Borghetto di Monte San Vito per un un momento di incontro, di ascolto e di preghiera silenziosa. La serata, con inizio alle 21, sarà arricchita dalle testimonianze di chi è tornato e di chi è in partenza per Dianra in Costa d’Avorio.