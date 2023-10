Premio La Fonte: al Collegio vescovile Pio X di Treviso, insigniti Rino Liborio Galante e mons. Brugnotto

(foto diocesi Vicenza)

Assegnato questa mattina a Rino Liborio Galante, il premio La Fonte New Century 2023 del Collegio vescovile Pio X di Treviso, menzione speciale per mons. Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza. Il premio è giunto alla sua terza edizione e viene assegnato agli ex allievi del Collegio che si sono particolarmente distinti per meriti professionali e sociali, divenendo esempio edificante per la società e per i ragazzi che oggi frequentano la scuola. “L’I care di don Milani mi è stato trasmesso qui. Ho avvertito l’attenzione al cammino personale e nello stesso tempo una grande professionalità che ci faceva piacere le materie di studio. Una scuola impegnativa, dove si veniva volentieri”: queste le parole di mons. Brugnotto che, nel suo intervento dopo aver ricevuto il premio, ha sottolineato l’importanza di sperimentare momenti difficili che lo hanno fortificato come la bocciatura del primo anno di ragioneria, aggiungendo: “Qui a scuola ho avuto modo di percepire che anche la vita spirituale cristiana non era una dimensione estranea alla mia vita, ma parte importante da coltivare”.