Disastri naturali: Mattarella ai prefetti, “passare da cultura dell’emergenza a capacità di scelte coraggiose a tutela di vita e futuro dei cittadini e delle comunità”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Sismi, alluvioni, dissesti, disastri di natura varia ci affliggono con una frequenza che ha portato a definire protocolli e modelli di intervento collaudati, oltre che a sollecitare politiche non solo di mitigazione, ma anche e soprattutto di prevenzione dei fenomeni infausti e dolorosi che si ripetono. Occorre, correttamente, passare dalla cultura dell’emergenza alla capacità di affrontare i nodi alla base dei fenomeni, con scelte coraggiose a tutela anzitutto della vita e del futuro dei cittadini e delle comunità”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione dell’incontro con i prefetti e i consiglieri di Prefettura di nuova nomina.

“Desidero rinnovare, in questa occasione, ancora una volta, l’apprezzamento e la riconoscenza per la intelligente ed efficace azione dispiegata dalle Prefetture di fronte alle avversità degli ultimi mesi”, il tributo del Capo dello Stato.