Giornata missionaria mondiale: diocesi di Acireale, veglia giovedì 19 ottobre nella Chiesa Santa Maria del Rosario di Piedimonte Etneo

In vista della celebrazione di domenica 22 ottobre della giornata missionaria mondiale, si è tenuta giovedì 19 la Veglia missionaria, quest’anno ospitata nella Chiesa Santa Maria del Rosario di Piedimonte Etneo, guidata da don Mario Gullo, presieduta da mons. Agostino Russo, vicario generale della diocesi, che ha esortato a pregare per tutti i missionari sparsi nel mondo che evangelizzano con la loro presenza tra i popoli, proclamando con gioia la buona Notizia di Cristo. Don Orazio Sciacca, direttore dell’ufficio missioni diocesano – si legge in una nota della diocesi di Acireale -, per l’occasione ha consegnato il mandato ai responsabili missionari delle parrocchie della diocesi e a tal fine così si è espresso: “Viviamo l’entusiasmo del Vangelo e dell’annuncio di salvezza che ci spinge a metterci in cammino verso i piccoli, i poveri e gli ultimi. Cristo cambia la vita di ognuno di noi, diventiamo loro compagni di viaggio”. Alcuni appuntamenti del mese missionario diocesano, già realizzati nei giorni scorsi, hanno dato vita ad un concerto dall’aria internazionale grazie alla partecipazione del coro spagnolo Cor Vivace e del coro dei Madagascar’s angel e alla presentazione, in una serata animata dai ragazzi della Gioventù Agostiniana a Valverde, del libro “Obrigado Sehnor” in cui l’autore Don Roberto Strano ha raccolto l’esperienza della sua missione in Brasile. Tutto culminerà nella celebrazione della 97° Giornata missionaria mondiale domenica 22 ottobre durante la quale si pregherà per quanti operano nelle terre di missione. Protagonista sarà la Basilica San Filippo d’Agira in Aci San Filippo che ospiterà il concerto del coro Missio Madagascar’s Angels alle ore 20.