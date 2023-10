Diocesi: Verona, domani il Coordinamento annuale con i 95 delegati delle Caritas parrocchiali e il vescovo Pompili

Domani Caritas diocesana veronese incontra 95 delegati delle Caritas parrocchiali nel consueto appuntamento annuale di coordinamento delle Caritas del territorio. L’appuntamento si terrà presso la parrocchia San Domenico Savio a Verona, con un programma intenso, lungo l’intera mattinata. A presiedere la messa di inizio lavori sarà il vescovo di Verona Domenico Pompili, che poi porterà anche un suo intervento in qualità di presidente di Caritas Verona.

Saranno presenti 120 persone, di cui 95 volontari delegati che rappresentano le Caritas territoriali e 22 operatori Caritas.

Nell’intera diocesi scaligera oggi si contano oltre 1500 volontari, i Centri di ascolto Caritas sono 51, sono 13 gli Empori della solidarietà e 15 le Officine culturali. Domani verranno inoltre condivisi alcuni dati relativi alle povertà incontrate da questa rete territoriale. Il tutto verrà rielaborato e restituito dai Centri di ascolto alle comunità di riferimento nella Giornata della povertà indetta da Papa Francesco per il prossimo 19 novembre, come spunto di riflessione e coinvolgimento dell’intera comunità.

