Chiesa: in aumento il numero dei cattolici e dei preti nel mondo in tutti i continenti, tranne che in Europa

Sono 1.375.852.000 i cattolici nel mondo, pari al 17,67% della popolazione mondiale, con un aumento complessivo di 16.240.000 cattolici rispetto all’anno precedente. L’aumento – si legge nell’ultimo Annuario Statistico della Chiesa, pubblicato dall’Agenzia Fides e aggiornato al 31 dicembre 2021 – interessa tutti i continenti, tranne l’Europa (-244.000). Come nel passato è più marcato in Africa (+8.312.000) e in America (+6.629.000), seguono Asia (+1.488.000) e Oceania (+55.000). La percentuale mondiale dei cattolici è leggermente diminuita (-0,06) rispetto all’anno precedente. Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito, raggiungendo quota 407.872 (-2.347). A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l’Europa (-3.632) cui si aggiunge l’America (-963). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.518), in Asia (+719) e in Oceania (+11). I sacerdoti diocesani nel mondo sono diminuiti globalmente di 911 unità, raggiungendo il numero di 279.610, con una diminuzione in Europa (-2.237) e in America (-230). Aumentano in tutti gli altri continenti: in Oceania (+21), in Asia (+561) e in Africa (+974). I sacerdoti religiosi sono diminuiti in totale di 1.436 unità e sono 128.262. Si registrano aumenti in Asia (+158) e in Africa (+544), diminuzioni in America (-733), in Europa (-1.395) e in Oceania (-10). I diaconi permanenti nel mondo continuano ad aumentare, quest’anno di 541 unità, raggiungendo il numero di 49.176. I religiosi non sacerdoti sono diminuiti di 795 unità, arrivando al numero di 49.774. Le diminuzioni si registrano in America (-311), in Europa (-599) e in Oceania (-115). Aumentano in Africa (+205) e in Asia (+25). Si conferma la tendenza alla diminuzione globale delle religiose in atto da tempo, di 10.588 unità. Sono complessivamente 608.958. Gli aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+2.275) e in Asia (+366), le diminuzioni in Europa (-7.804), America (-5.185) e Oceania (–240). I membri degli Istituti secolari maschili sono complessivamente 593 (+10). Diminuiscono in America (-3), in Asia (-2) e in Europa (-6), l’unico aumento si registra in Africa (+21) mentre rimane invariato in Oceania. I membri degli Istituti secolari femminili anche quest’anno sono diminuiti, complessivamente di 278 unità, per un totale di 19.688 membri. Aumentano in Africa (+59) e in Oceania (+25), diminuiscono in America (-53), in Asia (-3) e in Europa (-306). Il numero dei Missionari laici nel mondo è pari a 410.449, con una diminuzione globale di 3.112 unità, così ripartito: Europa (+113), America (-3.905), Asia (+668), Oceania (-19) e Africa (+31). I Catechisti nel mondo sono diminuiti complessivamente di 5.397 unità, raggiungendo quota 2.877.652. Le diminuzioni si sono registrate in America (-9.469), in Europa (-2.394) e in Oceania (- 793). Sono aumentati in Africa (+4.574) e in Asia (+2.685). I seminaristi maggiori, diocesani e religiosi, quest’anno sono diminuiti globalmente di 1.960 unità, raggiungendo il numero di 109.895. Il numero totale dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, è aumentato di 316 unità, raggiungendo il numero di 95.714. I seminaristi minori religiosi invece sono in diminuzione solo in Europa (-57), mentre aumentano in Africa (+468), America (+140), Asia (+201) e Oceania (+6).

Nel campo dell’istruzione e dell’educazione, la Chiesa gestisce nel mondo 74.368 scuole materne frequentate da 7.565.095 alunni; 100.939 scuole primarie per 34.699.835 alunni; 49.868 istituti secondari per 19.485.023 alunni. Inoltre, segue 2.483.406 alunni delle scuole superiori e 3.925.325 studenti universitari. Istituti sanitari, di beneficenza e assistenza Gli istituti di beneficenza e assistenza gestiti nel mondo dalla Chiesa comprendono: 5.405 ospedali, 14.205 dispensari, per la maggior parte in Africa (5.061) e in America (3.523); 567 lebbrosari distribuiti principalmente in Asia (290) ed Africa (215); 15.276 case per anziani, malati cronici ed handicappati, per la maggior parte in Europa (8.149); 9.703 orfanotrofi per la maggior parte in Asia (3.230); 10.567 giardini d’infanzia; 10.604 consultori matrimoniali, per gran parte in Europa (5.390) ed America (2.609); 3.287 centri di educazione o rieducazione sociale di cui gran parte in America (1.421) e 35.529 istituzioni di altro tipo situate principalmente in America (13.697) e in Europa (16.841).