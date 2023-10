Diocesi: Belluno-Feltre, domani convegno liturgico al centro di spiritualità e cultura “Papa Luciani” di Santa Giustina

“Al cuore del celebrare”. Questo il tema al centro del convegno liturgico diocesano promosso dall’Ufficio per la liturgia di Belluno-Feltre per la mattinata di domani, sabato 21 ottobre. I lavori, con inizio alle 9.15, saranno ospitati al Centro di spiritualità e cultura “Papa Luciani” di Santa Giustina. “Il filo rosso di questa giornata sarà la riflessione sul senso del rito cristiano, su quale apporto dà la liturgia che non è sostituibile da altro, su quali modalità le permettono di dare forza al nostro agire”, viene spiegato in una nota, nella quale si osserva che “troppo spesso, è emerso da molte parti, nel celebrare corriamo il rischio di seguire tante cose senza cogliere quanto è essenziale e quanto secondario, quello che è il cuore e quello che è superfluo”. “Celebrare” poi – prosegue la nota – “è un verbo che non riguarda solo chi presiede, ma ogni cristiano: in forza del battesimo tutti celebriamo, salva poi la distinzione ministeriale di chi presiede e di chi svolge altri servizi. Imparare a celebrare è un compito che è richiesto ad ogni cristiano, per incontrare il Signore (come ricorda bene Papa Francesco nella Desiderio desideravi)”.

A guidare la riflessione sarà don Luigi Girardi, sacerdote della diocesi di Verona, per molti anni preside dell’Istituto di Liturgia pastorale di Padova.

Nel pomeriggio, inoltre, dalle 15 alle 17 si svolgeranno il primo incontro di formazione per i ministri straordinari dell’Eucarestia (dal titolo “Gesù e i malati”) e l’incontro del coro diocesano.