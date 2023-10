Diocesi: Ferrara-Comacchio, “Time-out per la pace” ogni giorno alle 12

La Chiesa di Ferrara-Comacchio rilancia il “Time-out per la pace”. Ogni giorno a mezzogiorno, ovunque ci si trovi, ci si ferma un minuto per pregare e riflettere, magari coinvolgendo le persone con cui ci si trova. “È un appuntamento quotidiano – si legge in una nota della diocesi – per volgere brevemente l’animo al dono di unità e pace che incessantemente Dio riversa sull’umanità e per rinnovare l’impegno a fare in prima persona passi di pace. Un momento per ravvivare la comunione con tutti i fratelli e le sorelle che soffrono per le guerre e per chiedere il dono della conversione dei responsabili dei conflitti. L’iniziativa si può far conoscere diffondendo sui propri canali social l’immagine o il piccolo video qui allegati”.