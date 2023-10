Settimanali diocesani: Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria, Chiara Genisio eletta delegata interregionale della Fisc

Chiara Genisio, direttore dell’Agenzia giornali diocesani del Piemonte e vicepresidente Fisc, è stata eletta, con consenso unanime, come delegata interregionale Fisc per il prossimo quadriennio. L’indicazione è avvenuta nella mattina di oggi, venerdì 20 ottobre, da parte dei direttori e degli amministratori delle 23 testate diocesane di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, alla presenza del presidente nazionale Fisc, Mauro Ungaro, in videocollegamento. L’assemblea è stata anche l’occasione per un confronto intenso e partecipato su quale ruolo possono svolgere i giornali locali per un percorso di pace nell’attuale contesto di conflitti e guerre nel mondo e in particolare in medio oriente.