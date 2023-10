Giornata missionaria mondiale: diocesi Terni, il 21 ottobre veglia con il vescovo Francesco Soddu

Nella diocesi di Terni, momento centrale dell’ottobre missionario sarà la veglia diocesana di preghiera missionaria “Cuori ardenti, piedi in cammino” che si terrà sabato 21 ottobre alle 21 nella cattedrale Santa Maria Assunta di Terni, guidata dal vescovo Francesco Antonio Soddu, insieme al direttore del Centro missionario diocesano don Leopold Sandor.

La veglia sarà scandita da canti, ascolto della Parola di Dio e dalle testimonianza di religiosi, laici e giovani che hanno preso parte alla Gmg di Lisbona e che hanno sentito “ardere il cuore” per l’annuncio e per un cambiamento della loro vita e quella delle realtà dove si sono inseriti.

Al termine sarà rinnovato il “mandato” per tutti i credenti, segno che invita ad annunciare e a mettere in pratica, ovunque, il Vangelo. La Giornata missionaria mondiale che sarà celebrata il 22 ottobre invita a creare tra tutti i cristiani del mondo uno spirito di fraternità universale nella preghiera e nella solidarietà, specialmente verso le Chiese più giovani e bisognose di sostegno. Il tema della Giornata missionaria mondiale “Cuori ardenti e piedi in cammino” esprime il desiderio di condividere con gli altri la gioia dell’incontro con il Signore, nella pienezza del cuore e della vita, nel non rimanere indifferenti verso i bisogni del mondo di oggi e nel camminare insieme sulla via della fratellanza, della solidarietà, della pace e della giustizia. L’immagine dei “piedi in cammino” ricorda la perenne validità della missio ad gentes, la missione data alla Chiesa dal Signore risorto di evangelizzare ogni persona e ogni popolo sino ai confini della terra. Così le offerte raccolte domenica 22 ottobre saranno destinate a favore dell’attività missionaria della Chiesa universale, a sostegno di tutte le giovani Chiese e i progetti per l’evangelizzazione e umanitari nei paesi più poveri e dimenticati.