Consiglio d’Europa: a Strasburgo plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali. Partecipano delegati giovani di 40 Stati membri

(Photo Council of Europe)

Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa terrà la sua 45ª sessione dal 24 al 26 ottobre a Strasburgo. Si svolgerà l’elezione del nuovo presidente del Congresso, dei presidenti delle Camere del Congresso e dei loro vicepresidenti. All’ordine del giorno, “il ruolo delle autorità locali e regionali nel garantire la responsabilità nella guerra della Federazione russa contro l’Ucraina”, con un dibattito sul Registro internazionale dei danni. Si discuterà anche della situazione degli attivisti politici sotto pressione in Russia. Altri punti salienti sono i rapporti di monitoraggio sull’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale in Estonia, Irlanda e Repubblica slovacca, i rapporti sull’osservazione delle elezioni locali in Albania. Tra i temi dei rapporti che saranno discussi durante la sessione ci sono “La violenza contro i rappresentanti eletti a livello locale e regionale”, “Il ruolo delle regioni nella transizione energetica”, “Raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile: esperienze regionali e lezioni apprese”, “I media locali e regionali: cani da guardia della democrazia, guardiani della coesione comunitaria”. Come per ogni sessione, i delegati giovani di oltre 40 Stati membri parteciperanno ai dibattiti e presenteranno i loro progetti locali nell’ambito dell’iniziativa del Congresso “Ringiovanire la politica”. Il Congresso discuterà il coinvolgimento dei giovani “come forza trainante del cambiamento”.